陳立農助陣王彥霖婚禮單曲〈今晚嫁給我吧〉。（環球提供）

陳立農為摯友王彥霖用心製作的婚禮祝福單曲〈今晚嫁給我吧〉甜蜜上線，輕快的旋律搭配兩兄弟默契的演唱，交織出盛大婚禮的前奏，譜寫讓眷侶們幸福婚姻的樂章。漫畫版的單曲封面靈感來自陳立農與王彥霖、艾佳妮夫婦在婚禮上的一張合照，照片中三人富有感染力的笑臉，記錄下婚禮中難忘的瞬間。

陳立農與王彥霖因綜藝節目而結緣，並成為無話不談的摯友，在王彥霖艾佳妮夫婦婚禮的當天，陳立農不僅出席見證了好兄弟人生的重要時刻，並兌現了自己要做伴郎的承諾，兩人更在婚禮現場為新娘艾佳妮獻上驚喜環節，合體首次演唱〈今晚嫁給我吧〉。

〈今晚嫁給我吧〉陳立農不僅參與填詞，更在歌曲中與製作人獨具巧思地一同設計「結婚進行曲」橋段，為歌曲營造濃濃的幸福感。此外， 陳立農更主動為王彥霖監棚，在錄製現場，兄弟倆也盡顯鬼馬本色，一唱一和的逗趣對話都被記錄下來，相當有趣可愛。王彥霖表示在人生最重要的場合收到這樣貴重的禮物，是很有意義也是值得紀念的第一次，很榮幸並十分感謝好友的用心。