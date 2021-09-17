為確認111學年度考招新制分科測驗的成績計算方式，第9屆大學招生委員會聯合會今(17)日召開第1次臨時會員大會，決定修改「大學多元入學方案」，將原方案中分發入學採計科目成績，由45級分改為採用60級分。

111學年度起適用的大學考招考招新制，大學透過分發入學管道招生，將同時採用「學測」與「分科測驗」成績，招聯會會員大會通過常委會建議，分發入學採計科目成績由45級分，改為採用60級分。

大學招聯會表示，為了避免發生同分增額錄取，常委會已通過，當校系自訂同分參酌順序科目依序比序完後，若仍有增額時，增加以採計科目原始成績作為比序項目，並依同分參酌順序逐科比序，以減少增額情形。

大學招聯會指出，學測從民國88年起採15級分計算，已經超過23年，招聯會將召開專家諮詢會議，討論級分計算方式精進，而會員大會也決定刪除「大學多元入學方案」有關於級分的計算方式等細節，保留彈性調整空間，未來若要調整計算方式，也將依循往例報教育部核定後，在考試簡章中呈現。