對於網紅「四叉貓」接種高端疫苗，15天後到禾馨診所自費檢驗抗體，台北市衛生局則指出，若有違法，將依《醫療法》開罰5萬至25萬元罰鍰。不過台北市議員鍾小平下午質詢時，詢問是否有法外開恩機會？市長柯文哲說，還是要查查看，但自費檢查也不是犯法、傷天害理的事。
網紅「四叉貓」接種高端疫苗，15天後自費檢驗抗體，本月8日在臉書上公布抗體數值低於參考值。綜合媒體今（17）日報導，指揮中心並未開放自費檢驗抗體，僅有部分指定機構才能針對專案執行。禾馨診所並非指定院所，恐有違法的嫌疑。
對此，指揮中心發言人莊人祥表示，將會請地方衛生局調查是否為違法，若有立即依法處理。台北市衛生局則指出，衛生局並未核准北市醫療院所執行此項目，若有違法，將依《醫療法》開罰5萬至25萬元罰鍰。
根據《ettoday》報導，台北市議員鍾小平下午質詢時詢問是否有法外開恩機會？市長柯文哲說，還是要查查看，但自費檢查也不是犯法、傷天害理的事。
國民黨台北市議員游淑慧也追問，仁愛醫院是衛福部同意的檢驗機構，既然是合格機構，開放給台北市民去驗可不可以？自費沒關係，有很多人想要驗，之後台北市可以開放給市民來驗？台北市衛生局長黃世傑先回應，會慎重考慮；一旁的柯文哲也表達同意，一般來講自費項目是核准就可以做。
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