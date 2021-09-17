痣分布在身體不同的位置，代表的意義也不一樣，有的是吉痣，有的是兇痣，運勢命理網站「知命命理」分享，如果在眉內、背後、腋窩、臉頰長痣，既能大有成就，又能富貴一生。

▍1.眉內長痣

在眉中長痣的話，屬於吉痣，在相學中稱之為草裡藏珠，這種痣相的人非富即貴，貴氣十足。如果是女人有種痣相，一生都有福氣，丈夫寵愛，生活美滿如意，家運昌盛，男人有種痣相，聚財能力很好，桃花運也不差。

▍2.背後長痣

背後有痣的人，他們終身都有靠山，從小父母捧在手心疼愛，長大後，家中長輩會幫忙安排出路，或直接繼承家業，事業運非常平順，少遇坎坷。婚後生活非常美滿，和伴侶相互扶持、一起進步，他們天生富貴，福祿雙全，日子順遂到令人羨慕。背後有痣的人在遇到困難或事業瓶頸期的時候，總能遇到貴人相助，逢凶化吉，平穩的度過難關。

▍3.腋窩長痣

腋窩下的痣屬於隱形的痣，這種人財運好、偏財旺，桃花運也非常旺盛。另外，腋下長痣的人際關係好，人脈很廣，異性緣強，注定有富貴命，賺錢特別容易，容易取得成功。

▍4.臉頰長痣

如果臉頰上有痣，代表此人財路廣，總能遇到比一般人還多的賺錢機會，能廣納錢財，又能聚財、存財，有這種痣相的女人有旺夫命，能給夫家帶來財運，家運昌盛，一生不需為了金錢煩惱。這種痣相的男人有貴人相助，桃花運很好，受到異性歡迎，但是不會花心，對待伴侶非常專情。

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