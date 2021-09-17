澳大利亞近日與美英兩國達成建造核潛艦並協助部署的協議，固然有利於推進其軍事力量，但此舉也讓澳大利亞在美中的大國競爭當中下了重大的戰略賭注，美國際政治專家認為，澳大利亞是冒了一些真正的風險來對抗中國。

《紐約時報》指出，莫里森(Scott Morrison)3年前剛剛擔任澳大利亞總理時曾堅稱，澳大利亞可以與其最大交易夥伴中國保持密切關係，同時與其主要的安全盟友美國合作。他在一次早期的外交政策講話中說，「澳大利亞不必做出選擇」。

不過，本週四澳大利亞已實際上在美中之間做出了選擇。在近幾年與北京關係急劇惡化之後，澳大利亞已宣佈讓美英兩國協助其建造與部署核動力潛艦。通過獲得重型武器和絕密技術的做法，澳大利亞已決心在未來世代與美國共命運——用莫里森的話說是「永遠的夥伴關係」。這項協議除深化澳美軍事關係，也提高人們對澳大利亞加入美中軍事衝突的預期。

報導說，這是澳大利亞的重大戰略賭注，澳大利亞前安全官員、現任亞洲協會政策研究所(Asia Society Policy Institute)高級研究員理查．莫德(Richard Maude) 說，「這確實是一個轉捩點，也是一個決定性的時刻。這代表了莫里森政府對該地區日益惡化的安全環境、中國軍力的增強，以及中國有意願用脅迫手法追求國家利益的巨大擔憂。」

顯然，美國也做出了選擇。報導指出，建立聯盟對抗北京是極為迫切的戰略，以至於願意分享極為敏感的核技術，讓澳大利亞將成為第二個（之前是英國在1958年）獲得美國核動力潛艦技術的國家。

中國對此反應非常強烈，外交部發言人趙立堅說，潛艦協定將嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力。這是極其不負責任的行徑。

報導引述安全分析人士指出，澳大利亞可能會使用核動力潛艦巡弋南海的重要航道，它傳遞了明確無誤的訊息。斯坦福大學弗里曼．斯波格利國際問題研究所研究員奧麗婭娜·馬斯特羅(Oriana Skylar Mastro)說，「對中國來說，沒有什麼比核潛艦這種東西更具挑釁性了」，她表示，「與其他能力相比，中國反潛戰的能力非常薄弱。」

經常訪問澳大利亞的馬斯特羅說，「在我看來，這表明澳大利亞願意在兩國關係上冒下一些真正的風險來對抗中國。」

一些安全分析人士認為，作為對澳大利亞建造核潛艦的回應，中國可能會擴大經濟制裁。但是，國際戰略研究所的亞太安全分析師格雷厄姆(Euan Graham)說，一旦兩國的關係都只剩下懲罰和辱駡，坦白說，那種擔憂已經不值得考慮了。

澳大利亞國立大學的國防分析師休．懷特(Hugh White)說，隨著美中競爭升級，澳大利亞已無法避免捲入這場衝突，美國將期望澳大利亞有更多的行動，而澳大利亞似乎認為這種風險值得承擔。雪梨大學歷史學家詹姆斯．柯蘭(James Curran)也認為，對美國加倍下注的決定是「澳大利亞歷史上最大的戰略賭博」。