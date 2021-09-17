立法院新會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌報告「3＋11」決策及備詢，報告指出，當初因考量機組員長期處於身心健康不佳狀態，恐影響飛航安全，指揮官陳時中拍板調整為「加強版3＋11」管理模式。資深媒體人趙少康痛批，內容短短12頁，推來推去，沒人負責、沒人道歉，800多條人命在政府眼裡不值一提。蘇貞昌好厚的臉皮，民進黨好傲慢的執政態度，歷史必定會記上一筆。

趙少康17日在臉書貼文痛批，全民關切行政院的「3+11檢討報告」，內容充分展現蔡政府執政的傲慢與冷血，讓國民黨團忍無可忍，集體杯葛蘇貞昌上台，替人民表達憤怒。

趙少康認為，這麼重要的報告昨晚才送到立院，內容短短12頁，蔡政府難道不知道大家最關切的是「消失的會議記錄」？結果報告中隻字未提，還是不知道會議記錄怎麼搞丟的、哪些專家背書3+11、決策者是誰？真相還是無法見天日。

對於國民黨立委要蘇貞昌先向國人道歉再上台，以示為錯誤決策負責，趙少康痛批，民進黨還是霸道的挾人數優勢替蘇貞昌護航，徹底展現執政黨的不知反省。

趙少康進一步指出，行政院的3+11檢討報告不只內容空洞、絲毫沒有檢討，還替決策擦脂抹粉、規避負責，這種「沒有檢討的檢討報告」根本沒人想聽，不能上台剛好而已。在蘇貞昌公開道歉前，沒有走上備詢台的資格。

他強調，蘇貞昌不僅不把「3+11」視為本土疫情爆發的破口，甚至大讚沒有用「鎖死的方式防疫」是台灣奇蹟，讓世界驚嘆，聽在染疫不治者的家屬耳裡該有多心痛，被疫情拖累倒店的餐廳、旅宿業者看了有多氣憤？

趙少康也直言，「3+11的錯誤決策」造成後來的阿公店群聚，有幾百人染疫，陳時中第一時間說沒有會議記錄、把責任推給根本沒去開會的副指揮官陳宗彥。現在推來推去，沒人負責、沒人道歉，800多條人命在政府眼裡不值一提。蘇貞昌好厚的臉皮，民進黨好傲慢的執政態度，歷史必定會記上一筆。