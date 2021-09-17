國軍退除役官兵輔導委員會及所屬榮民醫院體系，在疫情期間為了加強推廣廉政倫理，共同舉辦「110年醫商誠信『廉』手抗疫成果暨線上有獎徵答活動」活動，只要回答簡單法令問題就可以抽超商電子禮券，獎品豐富，歡迎民眾踴躍參加。

此次活動是退輔會所屬的台北榮總主辦、台中榮總及高雄榮總及所屬12家分院與政風室合辦，除顯現醫療人員齊心抗疫成果外，並針對疫情期間各項法令設計一連串問答集，題目涵蓋防疫物資捐贈行政透明、廉政倫理規範、資訊安全、個人資料保護等主題。

榮總希望透過簡單有獎徵答，希望全體醫護人員、民間企業及一般民眾均能謹守法紀，戮力完成抗疫使命，共度疫情難關。

有獎徵答活動時間從9月15日至10月15日，活動獎品為超商電子禮券共160個獎項，歡迎民眾踴躍參與，一起守護台灣。中獎名單將於10月20日前公布，活動網址https：／／user71848.psee.io／3nv52y。