台南市驗光生公會今天捐贈15箱知名麻豆文旦給中華醫事科技大學341名外籍學子，讓外籍生提前歡度中秋節，外籍生品嘗文旦同時也體驗做柚子帽和刻繪柚子樂趣，有人把柚子變成章魚、瓢蟲、龍貓，創意十足。
「異國遊子暖中秋」活動今天在華醫護理大樓舉行，因應防疫，由南向專班食品營養系的20多名印尼籍學生代表參加，校長孫逸民贈送麻豆文旦預祝外籍生佳節快樂。
享美眼鏡公司董事長、現任社團法人台南市驗光生公會理事長吳浩銘，本身也是中華醫大傑出校友，有感於母校341位外籍學生離鄉背景遠渡重洋來台讀書，佳節無法與親人團聚，特別贈送麻豆文旦柚給學校，慰藉外籍生思鄉之情。
孫逸民說，每逢佳節倍思親，舉辦柚香傳愛活動，贈送最好的麻豆文旦給異國遊子，讓大家有過節的感受。
印尼學子指出，當地也有過中秋節習俗，雖無法返鄉團聚，但很感謝校方與公會的關心。大家也當場發揮創意妝點柚子，有人把柚子切半，變成瓢蟲，也有人把柚子變身章魚，相當可愛逗趣。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。