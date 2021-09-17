中華醫大外籍生獲贈麻豆文旦，發揮創意把文旦變身各種可愛造型。（曹婷婷攝）

台南市驗光生公會捐贈中華醫大麻豆文旦。（曹婷婷攝）

台南市驗光生公會今天捐贈15箱知名麻豆文旦給中華醫事科技大學341名外籍學子，讓外籍生提前歡度中秋節，外籍生品嘗文旦同時也體驗做柚子帽和刻繪柚子樂趣，有人把柚子變成章魚、瓢蟲、龍貓，創意十足。

「異國遊子暖中秋」活動今天在華醫護理大樓舉行，因應防疫，由南向專班食品營養系的20多名印尼籍學生代表參加，校長孫逸民贈送麻豆文旦預祝外籍生佳節快樂。

享美眼鏡公司董事長、現任社團法人台南市驗光生公會理事長吳浩銘，本身也是中華醫大傑出校友，有感於母校341位外籍學生離鄉背景遠渡重洋來台讀書，佳節無法與親人團聚，特別贈送麻豆文旦柚給學校，慰藉外籍生思鄉之情。

孫逸民說，每逢佳節倍思親，舉辦柚香傳愛活動，贈送最好的麻豆文旦給異國遊子，讓大家有過節的感受。

印尼學子指出，當地也有過中秋節習俗，雖無法返鄉團聚，但很感謝校方與公會的關心。大家也當場發揮創意妝點柚子，有人把柚子切半，變成瓢蟲，也有人把柚子變身章魚，相當可愛逗趣。