中華電信補足電商事業缺口，宣布入股PChome網路家庭，中華電總經理郭水義今天接受聯訪時表示，這是「廣結盟」策略的延續，疫情後產生的新常態，讓電商成為各行各業的DNA，中華電與網家未來的合作會更緊密，不管是業務上的合作，甚至是中華電的Hami Points可以轉成網家的P幣，絕對會更好用。

中華電此次布局，也讓人聯想到台灣大轉投資momo。郭水義表示，中華電此次參股網家，「不是要跟誰比」，而是要提供三方客戶，甚至未來更多夥伴，有突破性成長和發展，此次透過旗下中華投資入股網家，跟用中華電主體投資是一樣的。

郭水義表示，中華電先前就與網家合資成立過創投基金，投資許多新創標的，去年也在「雙11」時展開合作，以中華電MOD等平台吸引更多客戶進來，彼此導購、導流，創造更多客源，當時其實就有預告，雙方合作還會有第二部曲。

至於入股網家是否也有下一階段、此次入股會否派任董事進入網家董事會，郭水義表示，尊重PChome的詹宏志董事長，一切由網家發言，暫時不公布細節。

郭水義表示，中華電期待三方合作，可以整合電商、金融與電信，為客戶生命週期提升價值，包括金融科技等，且不只是在股份上的合作，在業務上的合作，甚至延伸到客戶端，會持續尋求合作機會，像是點數經濟、數位支付等各種商機。