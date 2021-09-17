太可怕！一名女網友日前晚上獨自走路回家時，突然有一名陌生男子自後方緊緊熊抱，甚至要脅她「身上有刀，不要動」，嚇得女網友邊哭邊報警。警方指出，獲報後火速找到該名涉案男子，其否認犯行，訊後仍依法送辦。

一名住在新北市新店區的女網友在論壇《Dcard》心情板發文，內文寫下15日晚間正值下班時間，她在離家不遠的道路上，突然有一名陌生男子自後方撲上，且對方死死地抓著她的上半身不放。

原PO指出，事發突然她反應不及，回神後想辦法掙脫陌生男子時，對方甚至說，「我有刀，妳不要動」；原PO說，「第一次覺得自己是多麼渺小多麼無力，我看向其他地方才發現當時四周一個人都沒有，我覺得自己離死亡不遠了，而且我也離家不遠了。」

原PO續指，後來她向前逃跑，哭著向另外一名壯碩的大叔求救，請對方幫忙報警，同時她也拿出手機打電話報警，只是她當時緊張到連所在地址都說不清楚，實在很感謝警察順利找到她，也抓到了騷擾她的犯人。

對此，新店警分局指出，獲報後透過監視器追人，於半小時後逮到該名涉案的童姓男子，雖童男否認犯行，但經被害女性指認，訊後仍將其移送法辦。

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