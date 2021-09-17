新北市土城分局近期與轄內金融機構合作阻攔詐騙匯款案件，其中國泰世華商業銀行學府分行有名長相酷似「J女郎」的行員，1小時內攔阻2民眾遭詐騙匯款，另外還有4名行員成功攔阻多起假交友、假廣告、國外寄包裹等詐騙匯款案件，土城分局長周振安今親率偵查隊隊長、轄區所長親自頒予金融機構獎牌、商品禮券及紀念品。

土城分局統計，轄內金融機構今年1至8月份就協助了29件阻攔詐騙案件，阻攔金額高達1001萬892元。近期銀行也受理了一件「愛情詐騙」案，中年喪偶的陳男透過通訊軟體認識在中東打仗的美國女兵，對方聲稱伍後飛至台灣託付終身給陳男，並要將重要物品及帳戶內存款寄給陳男保管，謊稱物品卡在海關中，要求陳男先支付保證金。

陳男至郵局準備匯款22萬元，行員察覺有異拒絕匯款，警方也到場勸說，解釋詐騙集團的手法。最終敲醒陳男的愛情夢。土城分局表示，類似的詐騙案件層出不窮，分局除了積極向金融機構宣導，也請機構加強關懷提問，只要遇匯款對象可疑、短期內密集匯款、辦理約定轉帳、突然進出大筆金額等狀況，金融機構就會立即通知警方阻攔，避免更多民眾上當。