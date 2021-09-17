中秋連假明開始 北車下午出現返鄉人潮 23:512021/09/17 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北車下午出現返鄉人潮。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北車下午現返鄉人潮。（趙雙傑攝） 北車下午出現返鄉人潮。（趙雙傑攝） 北車下午出現返鄉人潮。（趙雙傑攝） 中秋節連假即將展開，台北車站今日下午開始出現大批返鄉人潮準備返鄉過節。 中秋連假快來搭乘 台中首條台灣好行觀光公車上路 中秋連假出遊 高雄捷運和輕軌加密班距迎遊客 #出現 #返鄉 #人潮 #中秋連假 #北車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋節連假將至 台中警提醒5易壅塞路段 12:572021/09/17 社會 中秋連假出遊恐湧車潮 林口警超前部署全力疏導 16:112021/09/17 寶島 維持秋節連假行車暢通 高鐵站區「人等車」 18:562021/09/17 社會 迎4天連假 西部國道傍晚車多 國5下午3時後壅塞 13:292021/09/17 生活 股匯雙殺 台幣連2貶 16:512021/09/17 財經 花蓮豐濱海上古道秋節開放 遊客入園須戴安全帽 17:292021/09/17 生活 雙北、桃園搭大眾運輸返鄉者索取快篩試劑 首日僅37人索取 17:192021/09/17 生活 中秋車潮午後湧現 3大地雷路段曝 國5往宜蘭最慘 13:052021/09/17 生活 陳其邁連假前開防疫記者會 高雄中秋烤肉規定即刻實施 16:432021/09/17 生活 中秋連假開跑 楊梅警建議交通因應 20:012021/09/17 社會 中秋連假全家趣「桃」 桃園旅遊景點報你知 17:442021/09/17 生活 生活熱門新聞 中秋節撞921地震22周年 民俗專家曝禁忌：一個動作要避免 - 生活 「蛋黃酥界愛馬仕」飆天價 一盒喊到5000元 陳耀訓回應了 - 生活 每天喝水3千CC 健身狂人腰痛到掛急診 醫一看：結石了 - 生活 22歲嫩妹打莫德納服用這藥物 肺部全血栓 醫嘆恐終生治療 - 生活 自購疫苗接力到貨 108萬劑莫德納晚間23：30抵台 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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