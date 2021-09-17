北車下午現返鄉人潮。（趙雙傑攝）
北車下午現返鄉人潮。（趙雙傑攝）
北車下午出現返鄉人潮。（趙雙傑攝）
北車下午出現返鄉人潮。（趙雙傑攝）
北車下午出現返鄉人潮。（趙雙傑攝）
北車下午出現返鄉人潮。（趙雙傑攝）

中秋節連假即將展開，台北車站今日下午開始出現大批返鄉人潮準備返鄉過節。

中秋連假快來搭乘 台中首條台灣好行觀光公車上路
中秋連假出遊 高雄捷運和輕軌加密班距迎遊客
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