據稱曾多次遭塔利班暗殺、曾擔任阿富汗市長的加法里（Zarifa Ghafari）強調，在塔利班政權證明將確實尊重所有阿富汗人的人權之前，國際社會應停止與該組織的所有接觸。

曾擔任阿富汗中部華達克（Wardak）省會麥丹夏市（Maidan Shar）市長、為阿富汗史上最年輕市長的加法里16日投書「半島電視台」（Al Jazeera），說在塔利班佔領喀布爾後，便開始以暴力手段追查她的下落，包括騷擾她的家人和下屬、毆打她的保鑣，以及審問認識她的人。為避免該組織以家人為要脅控制她，27歲的加法里才「不得不離開心愛的祖國」。

加法里表示，塔利班在麥丹夏市獲得廣泛支持，而這個組織顯然不希望年輕女性太出風頭；除了她曾多次遭遇暗殺，其父瓦西‧加法里（Abdul Wasi Ghafari）也在去年11月被刺身亡。

加法里強調，就算不看她曾遭遇的恐怖經歷，塔利班對人權的承諾仍十分空洞。女性人權活動家赫馬提（Fahima Rahmati）幾天前被塔利班毆打，家人更遭到綁架，身處阿富汗各地的女性公務員則仍不被允許返回辦公室；若塔利班確實信守承諾，「我們就不會每天聽到這些故事」。

或許塔利班高層確實有人願意遵守承諾，但加法里指出，塔利班並非一個團結的組織，內部存在不同派系，對國家未來有「截然不同的願景」，如塔利班共同創始人巴拉達（Abdul Ghani Baradar）日前才與難民部長哈卡尼（Khalil ur-Rahman Haqqani）爆發激烈爭吵。

加法里強調，如果國際社會希望幫助阿富汗，就應「結束與塔利班的所有接觸」，增加其面臨的壓力，直到該組織提供對基本人權和自由的確實保證，屆時再承認其為合法政府。她還指出，阿富汗民眾確實迫切需要人道援助，但並非如塔利班所言只能透過該組織，許多已在當地活動多年、擁有豐富經驗的國際組織，才是國際社會應該接觸的對象。