振興五倍券9月22日起開放數位綁定，只要符合資格的民眾(我國國民、外籍配偶、持永久居留證者、持外交官員證者)都可以在期間內至官網進行預訂，本次五倍券的領取及使用方式相當多元，在數位管道上也有諸多優惠，開放預訂的時間更是充裕，且綁定順序不等於領券順序，惟個人綁定的部分完成後將不開放更改，請民眾多思考後再決定。

此次振興五倍券主要分為數位券及紙本券兩種方式，「數位券預訂於今年9月22日至明年4月30日開放個人綁定，而多人共同綁定僅開放至今年10月1日，10月2日至10月6日中午12點前僅允許退出綁定」，並於10月8日開始使用消費。

五倍券將於中秋假期後開放預訂，數位券和紙本券綁定時程出爐。（圖／經濟部中小企業處提供）

紙本券的預訂則是於9月25日起開放超商、網站預訂、10月4日起開放郵局網站或電話預約，並於10月8日開始能於超商、部分賣場、藥妝店(四大超商、全聯、屈臣氏、康是美及美廉社)領取，各大郵局則是10月12日起開放領取，另外提醒民眾，由於線上預訂的時間相當充裕，沒有先搶先贏的狀況，因此不需搶先在開放後第一時間上網預訂。

而為了鼓勵民眾多使用數位券，政府也開放選擇綁定多家行動支付、電子票證、信用卡等，未來只要用手機、電子票證、或信用卡，就能使用五倍券消費，同時也加碼近80億補助各部會推出的優惠券(好食券、國旅券、藝FUN券、農遊券、動茲券、客庄券、地方創生券、i原券)，請民眾多留意發放資格與辦法。

為方便家庭使用，民眾可選擇多人共同綁定(最多5人)，也要特別提醒民眾，不論是數位券或是紙本券，都只能擇一方式綁定領用。本次振興五倍券提供民眾便利的線上預訂系統及多種的綁定領取方式，讓民眾能做更多元的利用，讓振興經濟的效益達到最高，敬請民眾多加利用。