針對美國、英國與澳洲15日宣布成立「AUKUS」聯盟，並分享敏感核動力潛艦技術給坎培拉，使得澳洲撕毀與法國於2016年簽署的潛艦合約。對此，美國有線電視新聞網(CNN)17日分析，該聯盟相當程度是為了聯合印太地區國家共同對抗中國大陸，卻凸顯盎格魯圈根本沒把歐盟當一回事，更破壞歐盟在美中之間發揮影響力的機會。甚至，隨著拜登重視軍事硬實力，經濟強權的歐盟如何整合內部分歧的國防政策，是否要拋棄游走在美陸之間的政策，再再成為該集團難題。

※法國：這和川普所為如出一轍

根據三國15日公布的內容，美國與英國會向澳洲派遣戰略與科技團隊，協助該國取得核動力潛艦。這也意味者澳洲先前與法國國防承包商「法國國有船舶製造企業」（DCNS）簽署的潛艦合約喊卡。

依據2016年澳洲與DCNS簽署的合約，DCNS為澳洲生產12艘梭魚級（Barracuda-class）核攻擊潛艦，以取代澳洲現有的6艘柯林斯(Collins-class)級潛艦。

勒德里安以澳洲在法國背後捅刀來形容整起事件，還不忘向美國總統拜登開槍，稱拜登沒有和盟友討論就突然宣布協議，根本是「野蠻的單邊決策」，「與川普所為很類似」。

※歐盟戰略難題

事實上，3個講英語的海上強國彼此達成新地緣政治協定，不僅傷害法國的自尊心，更為歐盟帶來戰略難題。首先，歐盟早已預告選在16日下午公布歐盟版的印太戰略─《歐盟印度太平洋地區合作戰略聯合公報》，華府卻搶在此前發布AUKUS，不免讓歐盟懷疑公布的時間點。

這樣的舉動往好的地方想，只是有點粗魯；但最糟糕的是，儘管布魯塞爾心懷全球，但是「英語國家集團」卻從沒有將歐盟放在心上，從未認真的視其為地緣政治參與者。不論哪一種，布魯塞爾都因此滿身是傷。

再者，AUKUS凸顯出歐盟與美國的主要區別，即歐盟積極尋求大陸的合作，並視北京為經濟與戰略夥伴。至於美國，誠如歐盟高層指出的，「AUKUS是非常好戰的英語系國家組成抗中聯盟。這些國家是率先入侵阿富汗與伊拉克的國家，這我們都知道」。

布魯塞爾認為，藉由與北京進行貿易與合作，進而改變人權與能源政策。甚至還能利用與大陸的良好關係，讓自己成為北京與華府的緩衝，進而讓歐盟的地緣政治地位提高。部分人認為，AUKUS破壞布魯塞爾在全球舞台發揮影響力的機會。

歐洲安全研究中心(AIES)研究員哈科羅瓦(Velina Tchakarova)認為，美國在與歐盟接觸前，就先花上更多政治資本並投資在與英國、澳洲的安全與國防關係，這意味著即使歐盟不斷積極提升自我重要性，但很明顯的是，除非歐盟先成為印度─太平洋地區的安全參與者，才能得到盎格魯圈夥伴的重視。

※如何爭取盎格魯圈成員的重視

對於歐盟如何才能爭取自我地位的提升，法國是該集團主要軍事強權，並持續推動國防政策，希望為該集團創造真正的能力；然而，對於歐洲國防政策的樣貌或走向，歐盟成員始終意見分歧，無法形成共識。

歐盟官員指出，阿富汗的發展加上AUKUS聯盟的誕生，只會讓法國愈來愈堅持自己觀點，也就是歐盟需要能力捍衛其利益，應提高在印太地區的存在感；但法國的觀點只會讓他在歐盟愈來愈孤立。

官員指出，「儘管法國總統馬克宏團隊不斷談到常備軍隊，但這件事從來沒有成真過。畢竟，隨著出兵參戰，士兵的屍體裝在屍袋運回國內，人們怪的不會是歐盟」。

當然，歐盟各成員國都針對自身的國防需求，購買能發揮軍事實力的裝備；但是否要部署軍隊在海外，各國卻始終分歧難有共識。

1名外交官指出，「像奧地利、愛爾蘭、芬蘭與瑞典等中立國家，永遠不會想在衝突地區部署軍隊」。歐盟夥伴能做的是，就只有在第三國訓練軍隊或邊境維和。

「歐洲政策研究中心(Centre for European Policy Studies)」研究主任布萊克曼斯(Steven Blockmans)解釋，相較於法國的建軍理想，隨著歐洲國防戰略的不斷發展，歐盟可能較傾向維持較小的合作。

他強調，「德國就一直很清楚，任何整合政策，特別是牽扯到國防與安全領域，必須要盡可能地廣納27個成員國家」。但相較於歐盟國家只想維持低水平的軍事合作，「AUKUS的聲明逼迫法國重思與盎格魯圈夥伴的國防關係，並更努力推動歐盟成員提高歐洲國防合作」。

哈科羅瓦表示，AUKUS成立後，歐盟主要大國必須做出艱難的決策，過去將自己與跨大西洋夥伴的關係、自己與北京的關係，兩者區隔開來的政策將繼續到甚麼程度。

特別是美中對軟權力的角力不斷升級，如果像德國、法國這些國家決定擁抱盎格魯圈的盟友，那麼過去搖擺在北京與華府之間的政策，將愈來愈難產生效益。

歐盟過去花上甚長的時間，才擬訂複雜的計畫並在美國與大陸之間游走鋼索，進而建立大量的軟實力。如今，卻驚覺強調硬實力的AUKUS才能獲得英美的重視，布魯塞爾因此被瞞在鼓裡，法國遭盎格魯盟友量在一旁。

拜登選擇傳統的硬實力，來與傳統盟友解決民主世界面臨的最大威脅，清楚點名軍事力量在未來幾年內具有合等地緣政治力量。歐盟雖然是經濟強權，但過去24小時的發展不得不提醒他們，回歸傳統軍事領域較量，布魯塞爾如果想在華府與北京之間游走而不被壓扁，還有漫漫長路要走。