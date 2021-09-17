前立委黃國昌日前批評資深媒體人趙少康政媒雙棲，成立「戰鬥藍」做為政團武器，並點名趙少康應立即辭去媒體職務。趙少康當時回應稱，他這很好笑，黨政軍全面退出了嗎？黃國昌是不是應該去問民進黨，黨政軍有沒有全部退出媒體。此次文化部預告修正「公共電視法修正草案」，其中包含大幅降低董事席次、審查門檻，其中董事長改為行政院長指定。中廣董事長董事長趙少康點名黃國昌，行政院長可以指定公廣集團董事長，黃國昌，你怎麼看？

趙少康17在臉書貼文表示，行政院長可以指定公廣集團董事長，黃國昌，你怎麼看？蔡政府要修「公共電視法」，讓行政院長指定公廣集團董事長，簡直是讓公廣集團成為「台灣的央視」，民進黨組媒體國家隊的吃相真是難看。

趙少康接著表示，民進黨過去高喊「黨政軍退出媒體」，現在卻成為「黨政軍就是媒體」，完全無法無天，他不只要嚴厲譴責，也希望前幾天質疑他政媒兩棲的黃國昌，勇敢和戰鬥藍一起，對「民進黨將手伸入媒體」甚至「自己就是媒體」的劣跡同聲譴責。

趙少康認為，民進黨現在還想把董監事審查委員門檻從三分之三降低到三分之二。甚至因為擔心無法通過審查門檻，讓董事長可以直接指派。如果連自己提名的人都色彩濃厚、不公正、偏袒，又認為有四分之一的人杯葛就不會過，要不要先檢討自己提名的究竟是什麼樣的人。

趙少康指出，NCC在中天新聞台換照失敗後，主委公然表態讓公廣集團進駐52台。最近民進黨立委陳亭妃在電視劇中扮演主角媽祖，NCC認定「符合廣電法相關規定」，但過去台中市長盧秀燕只是在戲劇中客串演出，就被NCC開罰20萬，處處可見蔡政府將手深入媒體的偏袒劣跡。