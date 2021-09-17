大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」稱，斯洛維尼亞總理近日致函歐盟國家領導人，發表涉台消極言論。民進黨當局對此表示感謝。朱鳳蓮評論，民進黨當局妄圖倚仗外部勢力謀「獨」，難逃失敗下場。

歐盟輪值主席國斯洛維尼亞總理楊薩13日致函歐盟27國領導人，呼籲力挺立陶宛與台灣發展關係，抗拒中國大陸施壓，並提到歐盟國家有權與台灣交往、深化關係。台灣是歐盟國家的重要夥伴，也期待與各國在10月5日非正式元首峰會晚宴上就中國議題交換意見。外交部認為，國際民主陣營對台立兩國的支持已越發強勁。

朱鳳蓮表示，大陸相關部門已表明嚴正立場。她要再次強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識。

朱鳳蓮表示，斯洛維尼亞應切實履行其與中方建交時就台灣問題所作嚴肅承諾，恪守一個中國原則，謹慎處理涉台問題。朱鳳蓮表示，民進黨當局妄圖倚仗外部勢力謀「獨」，難逃失敗下場。