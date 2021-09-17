教育局在沙鹿國小舉行地震避難掩護演練，讓學校透過實際災害避難演練，熟記各項避難知識。（陳淑娥攝）

17日是國家防災日，台中市教育局今在沙鹿國小舉行全市性地震避難掩護演練，讓各級學校透過實際災害避難演練，熟記避難知識，提升面對災害應變的處理能力。教育局長楊振昇化身超級直播主及說故事爸爸，讓學生透過繪本閱讀，將防災變成一種生活態度。

今日防災演練共區分一般教室、特教班、幼兒園、操場、禮堂（體育館）、廚房、圖書館、校長室、警衛室等9個地點。示範觀摩演練依防疫規定，參訓教師採線上視訊進行，師生各班級按課表「上課情境」參與，落實地震發生時掩護避難方式。

楊振昇化身為超級直播主及說故事爸爸，在圖書館為孩子講繪本故事「地震了！這個時候該怎麼辦？」透過繪本閱讀，讓學生學習「以判斷原則的教育取代標準答案的訓練」與「讓防災成為一種生活態度」，同時也與孩子演練當地震發生時，一起採取抗震保命三動作「趴、掩、穩」就地掩蔽。

教育局指出，今年防災示範演練重點，強調第一時間掩蔽，包含各地點、各狀況的掩蔽，提醒師生於地震來臨前把握短暫數秒時間，立即保護自己，確實做好「趴、掩、穩」抗震保命三動作；只有平日確實演練，才能掌握黃金1分鐘，維護自身安全。

教育局表示，防災教育輔導團依12年國民教育課程綱要，輔導各級學校推動防災教育，各領域課程設計適切融入防災議題，積極培養學生正確的防救災觀念，建立自救、救人的技能。除沙鹿國小防災演練外，沙鹿國中也整合校園資源與國立科學工藝博物館合作，辦理校園複合防災教育行動特展。