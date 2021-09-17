民用航空市場日益競爭激烈，漢翔負責承製核心零組件勞斯萊斯發動機(型號Pearl 700 Advance 2)，搭載於灣流(Gulfstream)新世代商務機G700上，日前在灣流公司美國總部試飛成功。漢翔指出，勞斯萊斯預告明年起Pearl 700 Advance 2發動機需求可望呈現倍數成長，期待與漢翔共創發動機產業新高峰。

勞斯萊斯於2019年首次測試Pearl 700發動機後，展開性能提升計畫(Advance 2)。漢翔同年擴建機匣四廠專門製造Pearl 700發動機零組件，2020年緊急啟動同步開發工程，導入相關新構型零件研發製作，最後如期如質滿足勞斯萊斯發動機性能提升計畫測試需求。

漢翔表示，公司發動機客戶除英國Rolls-Royce外，涵蓋全球五大發動機大廠，同時為美國GE、Honeywell、Pratt ＆ Whitney、法國Snecma公司提供優良產品與服務，近年陸續擴增廠區，目前已選定原址附近約25公頃土地，將擴大發展「漢翔發動機科技產業園區」長期計畫。

漢翔自2009年成為勞斯萊斯策略夥伴，雙方在2016年簽訂Pearl 700發動機的同步工程開發合約，主要承製該款發動機核心零組件，包含前段壓縮機匣與多項燃燒段零組件，其中雖燃燒筒具有科技機敏性，但勞斯萊斯依然選擇與公司合作，目前為歐洲以外的唯一供應商。

漢翔指出，勞斯萊斯預告2022年起，Pearl 700 Advance 2發動機需求將可望呈現倍數成長，期待與漢翔擴大合作，共創發動機產業新高峰。勞斯萊斯公司為全球發動機產業領導者之一，而灣流公司則為國際知名商務機製造商。