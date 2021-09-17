台南市議員李宗翰與數十位農友開記者會，呼籲稻米災損認定從寬。（李宗翰服務處提供／劉秀芬台南傳真）

台南後壁、白河、東山及柳營稻農向台南市議員李宗翰陳情，聽說中央為體恤農民，將全品項補助8月豪雨受損農作，甚至免勘查，因此迅速重新補種秧苗，現在卻聽說稻米補助需先勘查，但秧苗已補種，根本無從勘查，李宗翰呼籲農委會應將稻米列為免勘查項目全面補助。

李宗翰17日與數十位農友於後壁區舉行記者會，說明稻農困境，李宗翰表示，這次豪雨落在台南插秧時節，導致秧苗流失且福壽螺大量滋生，農民需要跟時間賽跑，迅速噴藥防治，並補上秧苗，否則就是壯士斷腕直接申請休耕避免投入兩次成本卻還影響收入。

李宗翰說，大量農損申報公所不僅無力勘查，還因勘查項目包山包海導致基層公務人員疲於奔命，李宗翰呼籲農委會應將稻米列為免勘查項目，以大雨影響的區域全面補助，才是真正落實「從優、從速、從寬」的政策。

後壁區公所表示，此次農損申報約有6000多筆土地，請公所同仁全部支援加班，也難以負荷，目前初勘合格的僅有100多筆。柳營區公所表示，此次申報近2500多筆土地，符合核定標準僅有74筆，多數農田都已填補秧苗完畢，難以符合中央予以標準。

台南市農業局表示，有關8月上旬西南氣流豪雨水稻農損認定，依農業天然災害救助辦法規定，農地上種植之農作物直接受天然災害，損失率達2成以上始予救助。農業局8月20日函文建請農委會將台南市水稻納入免勘查損失率品項，以維護農民權益，但中央函復仍須勘查損失率。