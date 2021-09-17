大陸真人秀《披荊斬棘的哥哥》每集都有新亮點，55歲美聲歌手林志炫早前因分配演出工作惹爭議，更為此與大陸舞蹈男星李響起爭執，然而最在今日播出的最新一集節目中，李響與好友尹正竟當場向林志炫道歉，令許多觀眾無法接受，砲轟節目組刻意為林志炫洗白。

《披荊斬棘的哥哥》今(17日)上演哥哥們的批評大會，要男星大膽說出真心話。言承旭坦言來節目的時候，聽了不少人說到林志炫的一些事情，包括很嚴格等各方面，令他擔心與林志炫合作會有些衝突或不開心，「我講真的，謝謝志炫哥給我唱歌上面的很多幫助，讓我學到真的不要用耳朵去認識任何一個人，因為你沒有真的認識到他。」

李響當眾向林志炫認錯道歉。(取自微博)

接著尹正也起身發言，表示自己跟李響私下關係非常好，先前發現林志炫分配工作沒有把很多歌詞分給李響唱，為此對林志炫有不滿，「其實我有情緒的。」直到後來在演唱《大藝術家》時，看到只是經過的林志炫，因為發現趙文卓有困難，直接自己坐在錄音室前面，兩人攜手度過難關，直到工作快來不及了才離開，令尹正直言：「就在那一瞬間，我覺得自己渾身的皮膚都很燙，我覺得自己心胸真的很狹窄。」

李響更表示，自己事後看了與林志炫起衝突的片段，令他覺得自己怎麼這麼過分，還要所有哥哥不要擔心林志炫在音樂上的堅持，「炫哥是一個完完全全可以溝通的人，而且他會真的可以理解你的想法。」接著李響當眾向林志炫道歉：「是我的不對，我要進步。」

對於言承旭、尹正與李響所言，林志炫感到相當開心，也衷心感謝哥哥們願意打開心房讓他進去。只是觀眾們卻認為節目組似乎有幫林志炫洗白之嫌，紛紛留言開轟「李響做錯了什麼？當時他也沒有態度很差吧，怎麼就到了需要道歉的地步」、「畢竟他(林志炫)從來都不覺得不讓人唱歌，讓人伴舞，然後耍手段給人不合適的聲部是做錯了啊」、「李響道歉是體面，可是他為自己爭取唱歌這件事沒有錯」、「越洗越煩」。