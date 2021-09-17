大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天發布「答記者問」稱，近日吳釗燮以視頻參加在美國舉辦的「全球台灣研究中心」活動，散布「台獨」言論。朱鳳蓮評論，吳釗燮之流「台獨」言行不斷累積，必將被清算。

外交部長吳釗燮美東時間15日上午在美國華府智庫「全球台灣研究中心」舉辦的線上研討會發表預錄專題演說。呼籲民主陣營團結一致，透過雙邊和多邊方式雙管齊下，扼阻威權主義的侵略手段。不能讓威權國家誤以為總能肆意妄施流氓行徑。歡迎美國等主要民主國家不斷警示威脅日盛，並透過雙邊和多邊管道正面回擊。台灣肯定美國領軍捍衛民主，並期待進一步促進台美雙邊關係。

朱鳳蓮對此表示，「全球台灣研究中心」是一個由「台獨」勢力提供資金和實際把控的所謂「智庫」，長期打著學術幌子兜售「台獨」主張。

朱鳳蓮表示，吳釗燮之流慣於在國際上招搖撞騙，吹噓台所謂「民主成就」，目的是欺騙輿論，拉攏勾連外部反華勢力。吳釗燮之流「台獨」言行不斷累積，必將被清算。