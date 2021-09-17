受到疫情影響，廢死聯盟求救募款40萬元，爭取營運經費。(圖／廢死聯盟臉書)

新冠疫情影響全球，各行各業撐不下去，紛紛拉下鐵門熄燈，連廢死聯盟都受影響，日前廢死聯盟在臉書PO文「就很需要錢」，呼籲大家踴躍募款，改革司法，別讓台灣用死刑這個暴力手段，避免無辜者枉死，讓台灣邁向廢死未來。

廢死聯盟PO文表示，目前各種倡議與對話正如火如荼進行中，但受到疫情影響，聯盟一度無法開門，成立至今18年，秘書處從零到現在的六位全職＋兩位兼職人員，可說是廢死全盛時期。

廢死聯盟表示，目前是生存壓力爆表的時期，感謝台權會當他們最堅定的後盾，如今希望募款40萬元，穩定廢死聯盟秘書處運作，好讓他們全力投入廢死工作，讓台灣邁向廢死未來。文末更表示「看到這裡大家有沒有覺得就很想捐啊」。

對此網友反應兩極，有人力挺廢死聯盟，大喊加油，但不少人怒嗆「在廢死聯盟面前 受害者永遠是弱勢」、「忘了洪晨耀3屍案了是嗎？這個人揚言就算死了也要去地獄將被害的家屬們全部殺掉」、「先分辨什麼是冤案，什麼是故意殺人好嗎」、「老掉牙的問題，但還是好奇問一下，廢死聯盟成員中有任何人是受害者或家屬嗎」、「哪天你們是受害者 再來談廢死」、「最近又有個殺牙醫的逃死了耶」、「憑什麼廢死？你們還好意思出來募款」、「幫助加害人好意思哭窮」。