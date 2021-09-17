中天主播馬千惠強調自己的立場就是兩個字「公平」。(中天新聞提供)

國民黨主席選情最新民調被媒體形容「豬羊變色」，激起藍營集體路線焦慮與危機感，由中天新聞主辦的《國民黨主席大擂台-有膽來辯》網路直播辯論會將在9/18下午四點登場，候選人江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫再次同台交鋒，是否再為選情帶來重大轉折，備受矚目！

爭取連任的江啟臣表示，現在確實是分秒必爭，所以更要來中天參加辯論，因為這就是爭取黨員支持最重要的機會；卓伯源說會善用這個難得的平台，朱立倫和張亞中則異口同聲：平常心應戰！

黨魁之爭進入倒數關鍵期，中天新聞善盡媒體之責，以公平公正的立場舉辦這場《國民黨主席大擂台-有膽來辯》網路直播辯論，新聞主播馬千惠接下主持棒，她強調自己的立場就是兩個字「公平」，她指出，全程超乎一般辯論會的規格，包括發言順序和休息室，全都是幕僚當天現場抽號次，完全公開透明。馬千惠也提到，這次型態完全不同以往正經八百的辯論會:「絕對是辛辣到底」。

中天新聞舉辦的這場網路辯論突破傳統辯論形式，流程精心設計「辛辣提問」環節，融入12宮格彩蛋提問人的命題創意，蒐集各界意見領袖、學者以及網紅直播主的提問，再加上現場接受call in觀眾提問，堪稱「地獄級拷問」。訊息一出立即引起網友共鳴，甚至有觀眾特地寫信來請中天代為發問。

此外，還安排候選人進行「針鋒相對」的攻防提問，這個環節可以預期出現抓對廝殺現象，為服務觀眾，製作單位額外加碼候選人幕僚團隊對提問番外篇，作為加長版會外賽，突顯這次不僅是候選人之戰，更是考驗團隊的選戰策略。江啟臣直說，看到中天設計的流程，覺得跟一般辯論會不太一樣，他期待有不同的”火花”。卓伯源也肯定中天費心舉辦政見會，發揮公共媒體的角色。

《國民黨主席大擂台-有膽來辯》網路直播，9月18日下午4點至6點，可以在Youtube中天電視頻道以及Youtube中天新聞頻道雙開收看，敬請準時鎖定！