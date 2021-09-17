中華職棒味全龍啦啦隊「Dragon Beauties」由業餘、職業舞者和模特兒等組成，隊長琪琪（劉怡琪）過去曾待過統一獅和已解散的義大犀牛啦啦隊，更曾是中華隊專屬啦啦隊，外貌和實力皆受到肯定；最近琪琪在IG聊到熱水器，曬出綁頭髮辣照，超巨雙球快炸出的畫面太撩人，讓網友嗨喊身體突然熱了。

琪琪有7年啦啦隊資歷，除了主場外還不時得跟著球隊四處跑，因此對於居住在外碰到電器壞掉最有感，忍不住哀怨住處熱水器莫名壞掉，導致她已經洗了一個月的冷水澡；而原本是燥熱體質的她，從怕熱變成隨時會覺得越來越冷，不免聯想是否因為跟洗冷水澡有關，笑說「還是，你們也覺得冷？」。

在講述熱水器壞掉的心得外，琪琪也PO出一張咬著髮圈正在紮馬尾的照片，但最吸睛的是，上身穿著一件黑色U領背心，她舉起雙手綁頭髮時，胸前波濤洶湧，超有料上圍快頂爆背心一樣，畫面有三分之一幾乎都是胸部，看起來格外撩人。

不少粉絲看到照片眼睛都亮了，紛紛激動表示，「這個太派了吧」、「這張好像洋妞」、「女神好美」、「突然覺得很熱」、「看到這張照片怎麼還會冷？都熱血沸騰了」、「不知怎麼的熱起來了」、「太無敵了」。