疫情下消費者對居家清潔的工具要求越來越高，因此LG看準消費者現今針對吸塵器的需求，今（17日）發表了全新升級版的LG A9 T系列All-in-One溼拖無線吸塵器，主打搭配業界首創的All-in-One Tower智慧集塵收納充電座，一次整合自動集塵、充電、收納，訴求避免清理集塵盒時的二次汙染之餘，更能整潔收納融合居家美學當中，另外還有獨家自動除塵科技3道過濾，維持自動集塵系統的乾淨以外，當中還會同時啟動並維持2小時運作的UVC LED紫外線殺菌，訴求有效抑制集塵袋中細菌生長，11月30日前買A9 T系列指定型號，加碼送3件吸頭組。

A9 T系列具備可水洗濾網的5段過濾程序，完美防護為居家清潔把關。（LG提供）

LG就觀察到台灣現今的消費者，不管是哪個年齡層，都會更願意投資更多的金錢，以購買能夠滿足多方面需求的高單價家電單品，品牌目前在高單價、2萬5000元以上的吸塵器當中，就已達到80%的市占率，加上此次推出的LG A9 T系列來說，雖然定價是市場上最貴的吸塵器，但自兩周前開放預購至今，就已經接到達150台的訂單，以此推算預計每月就可銷上300台，每年更預計可達4000到5000台。

LG A9 T系列 All-in-One溼拖無線吸塵器，雪霧白，定價3萬8900元，隨機附贈6款吸頭；夜幕灰，定價3萬5900元，隨機附贈5款吸頭，即日起陸續上市。（LG提供）

另外像早前推出的全新定價10萬9000元的LG WashTower AI智控洗乾衣機，以及熱銷至缺貨的敲敲門冰箱，均都是高單價的單品，LG就分析到，因近年特別像台灣的新婚夫妻多是雙薪家族，因此也願意付出更多的錢，換取更便利及更佳的生活品質。像自2019年起LG為了推動AIoT智慧家電的生態圈，從12萬的滿額送開始，到了現在調高成30萬的滿額贈門檻，訂單不減反增，「可見定價不是台灣消費者最在乎的重點，有沒有解決消費者日常生活中的痛點，滿足消費者需求才是民眾入手高單價家電的重點。」；而今年第四季LG則再度推出滿30萬即送電子衣櫥優惠。