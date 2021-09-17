振興五倍券還沒來，麥當勞對準中秋節4天連假連假後的開工日，自9月22日起至10月19日推出「早安優惠券」和「振興超值餐」雙重振興專案。「早安優惠券」除紙本優惠券以外，首度加碼數位版，人氣「豬肉滿福堡」與「香鷄蛋堡」天天買1送1，另有單點指定主餐加1元享飲料，與飲料免費升級等8種優惠，一券在手可現省335元。

「早安優惠券」熱門商品除豬肉滿福堡、香鷄蛋堡外，連同McCafé 特選那堤都享買1送1，如以「早安優惠券」購買豬肉滿福堡，平均一個24元；此外，單點指定主餐「起司番茄嫩蛋焙果堡」、「培根番茄嫩蛋焙果堡」、「豬肉滿福堡加蛋」、「無敵豬肉滿福堡加蛋」，加1元即享33元指定冷熱飲；單點任一主餐搭配「鷄塊配餐」或「薯餅配餐」，飲料可免費升級特選黑咖啡。

麥當勞首次推出「振興超值餐」，購買「五福餐」可享經典主餐「大麥克」，搭配勁辣香鷄翅、四塊麥克鷄塊、小薯與28元飲料150元，最高現省76元。（麥當勞提供）

首次登場的「振興超值餐」100元起，期間限定、售完為止。主餐任選吉事漢堡、麥香鷄或麥香魚，搭配四塊麥克鷄塊、小薯、28元冷/熱飲料，超優惠「四喜餐」100元，最高現省53元；另有大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣鷄腿堡，搭配四塊麥克鷄塊、小薯、28元冷/熱飲料及勁辣香鷄翅（一份2塊），組成超滿足「五福餐」150元，最高現省76元。