中秋節4天連假快揪喝咖啡！連鎖咖啡廳星巴克睽違已久的「買一送一」終於又來了，中秋連假開始，星巴克好友分享日連續10天不間斷，9款指定飲料享買一送一優惠。另外，85度C則推出大冰拿「第二杯20元」優惠；伯朗咖啡也特別在開工日當天追加一天飲品買一送一優惠。

慶祝中秋節連續假期，星巴克咖啡將於9月18日到9月19日推出「好久不見，邀好友舉杯」好友分享日活動，連續10天期間到店購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，可享好友分享買一送一優惠，品項多達9種選擇。

飲料包括新品「那不勒斯星冰樂」及「烤棉花糖咖啡星冰樂」，還有法式巧克力泡芺星冰樂、法式草莓泡芺星冰樂、法式草莓泡芺風味那堤（冰/熱）、法式巧克力泡芺風味那堤（冰/熱）、柚子鳳梨抹茶星冰樂、蜜香鳳梨青茶、金色鳳梨冷萃咖啡。

另外，85度C因應中秋節，特別在9月19日（週日）推出快閃7小時優惠，當日13：00-20：00，只要到店購買「大冰拿」即可享有「第二杯20元」優惠。伯朗咖啡除了維持9月分享日外，也特地於9月22日推出開工優惠，當日原價購買飲品任一杯，可任選一杯飲品由伯朗咖啡招待。