魚丁糸17日舉辦新專輯《池堂怪談》線上視訊發片活動暨首聽會。他們時隔6年推出新專輯，歷經與前經紀人林暐哲官司風波，林暐哲先前在刑事部分撤告，未來能再使用蘇打綠？團長阿福說蘇打綠、魚丁糸意義不同，直說會用魚丁糸開心的繼續玩音樂，也會努力去拿到使用蘇打綠的權力。

主唱吳青峰表示現在開始做很多不一樣的嘗試，笑說：「搞不好現在太開心也回不去。」魚丁糸這個團名對團員來說意義非凡，一開始組團就出現了，最重要的是6個人仍在一起，現在使用「魚丁糸」唱歌，瞬間感受到17年前剛出道的初衷感動。

他們推出新歌〈在世界的盡頭大聲地說我恨你〉，現在已放下恨意？吳青峰笑說唱完該曲很排毒，「這個恨是開玩笑的恨，包含很多情緒」，也透露團員們各自都會用嘻笑怒罵的方式發洩情緒，抒發完就過去了，最後不改幽默笑虧只有家凱的偶像包袱是不會放下。

昨記者會上，將臨盆的馨儀挺著大肚坐在現場，鼓手小威竟意外爆料馨儀懷的二寶是女兒，湊成一個「好」字，馨儀表示記者會後要準備開始專心待產，女兒應該是處女座寶寶，還自認是少數將要臨盆前還在努力工作的孕婦，她事前原本還先跟團員說，如果發片當天已經去生小孩，她也可以躺在病床前跟大家視訊。

魚丁糸舉辦新專輯線上首聽會。（環球音樂提供）