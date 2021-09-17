台南購物節抽獎最大獎為位於永康區總價830萬元輕豪宅，鄰近永康交流道和永康火車站，交通四通八達。（曹婷婷攝）

振興五倍券上路在即，台南市政府為了把五倍券消費留在台南，台南購物節今年延續去年大獎是抽2戶房子，市長黃偉哲今天開箱位於永康區、總價830萬元的「輕豪宅」大獎，黃偉哲參觀樣品屋後打趣，「我要打破去年說抽中就捐出去，今年如果我抽中，就不捐了！」

黃偉哲雖早已拋出台南購物節抽獎的首獎是送房子，但房子落腳何處遲遲未定案，近日確定首棟抽獎的房子於永康區，他趁著中秋連假前「開箱」，該棟大樓位於永大路三段，是永康區首棟「制震小豪宅」，地上14層，共98戶，含2戶店面，提供抽獎的為3樓3房格局，建坪27.49坪含公設，附1個車位。

黃偉哲說，該大樓鄰近永康交流道、永康火車站，離永康科技工業園區不到10分鐘、距離南科約20分鐘，是永康的蛋黃區，他說，不論是景觀、交通、地點等，都比去年大大升級。

至於後續何時公布第2棟房子？他坦言，真的很不好找，找得很辛苦，持續努力中。他也特別感謝穎漢皇政建設有限公司、理銘開發股份有限公司和華友聯開發股份有限公司等3家業者，聯合捐贈這戶輕豪宅給南市府做為獎品，預計明年6月前交屋。

黃偉哲說，台南購物節大獎預計2月15日前後抽出，只要在台南消費100元以上，就有機會抽獎，歡迎全國民眾踴躍來台南消費抽大獎。

經發局長陳凱凌表示，配合振興五倍券綁定開跑，台南購物節第一次的月月抽活動，將在10月5日抽出2台宏佳騰智慧行電車、iPhone 12手機、平板電腦等好禮，此外，今年除了令人期待的全新美宅、Lexus油電汽車及宏佳騰智慧電車等大獎，還特別增加近300個實用小家電用品，總獎值超過2000萬元。