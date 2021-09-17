新北一名人夫發現妻子外遇，甚至在工作場合大剌剌坐在小王的大腿上擁抱、親吻數十分鐘以上，人夫不滿綠光罩頂，憤而向小王提告求償撫慰金。新北地院審結，判小王侵權屬實，要賠10萬元。可上訴。

判決書指出，人夫小易（化名）主張與妻子於2004年結婚，育有2子女，至今婚姻仍存續，但他卻發現妻子在平時工作的工廠辦公室，坐在一名男子的大腿上，兩人忘我擁吻達數十分鐘。

小易控訴，他曾於今年3月間寄律師函給小王，要求小王別與妻子藕斷絲連，且小王亦為有婦之夫，豈會不知道這般行為對婚姻危害甚鉅，卻仍執意與妻子有聯繫，致他壓力極大，也覺得非常愧對未成年子女，憤而向小王求償60萬元精神撫慰金。

小王反控，是小易先對婚姻不忠並離家出走，人妻曾為此前往警局報警，並向警方哭訴丈夫拋妻兒於不顧，與外遇對象同居；小王指控，小易與妻子的婚姻名存實亡，他的行為並未對小易的精神造成實質傷害，而他也還有4個小孩需要養，希望能減輕賠償。

新北地院法官勘驗證據，認定小王讓人妻坐在大腿上的互動顯然超出一般普通朋友的情誼，不論小易是否有先外遇，小王都是在其婚姻仍存續時對人妻踰矩，的確侵害了小易的配偶權，酌情後，判其要賠10萬元為合理。可上訴。