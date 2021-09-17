味全龍與中信兄弟3連戰最終戰移師天母進行，前6局雙方都未能攻下分數，7局下龍隊靠著吉力吉撈・鞏冠陽春炮打破0比0僵局，終場龍隊就以1比0擊敗對手，中止4連敗。

今天天母上演頂尖左投同場先發戲碼，龍隊推出「龍王」王維中坐鎮，兄弟則是由陣中王牌洋投德保拉掛帥，前6局上演投手戰，雙方前6局打完0比0平手。

7局下龍對首位上場打擊的鞏冠，面對德保拉的第2球就扛出中外野大強，本季第4轟打破平手僵局，王維中完成7.2局投球後由田澤純一接手，他成功關門，聯手完封兄弟。

王維中用103球投7.2局，再度改寫單場用球數新高，也是返台後先發局數最長的一役，他僅被敲4支零星安打，投2次三振、3保送、無失分，奪下本季第3勝（另有5敗）；鞏冠單場3支3，其中包含致勝陽春炮，成為球隊獲勝另一大功臣。

兄弟德保拉同樣繳出7局失1分好投，飆出11次三振，同樣僅被敲4支安打，但挨鞏冠陽春炮成為重傷害，吞下本季第3敗，勝場則是停留在12場，落後統一獅布雷克。

味全龍靠著吉力吉撈・鞏冠全壘打打破平手僵局。（季志翔攝）