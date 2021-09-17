許多女性都曾經有經痛的困擾，悠美中醫診所李和蓁醫師分享，女性朋友就醫除了月經異常外，最常見的就屬經痛，個別的疼痛頻率與程度不一，總數約占了40～50%，就西醫學理來說，經痛分為「原發性經痛」與「次發性經痛」，「原發性經痛」一般與其他疾病無明顯相關，與前列腺素高較有關；次發性經痛往往與器質病變或結構阻塞有相關性。而從中醫學理分析，常見原因包含氣滯血瘀、寒濕凝滯、氣血虛弱等，與結構、衛生、過勞、情緒、異常白帶、飲食生冷、貧血相關，需經合格中醫仔細辦別成因。

李和蓁醫師表示，從中醫觀點來看，經痛多是「不通則痛」，因此容易經痛的人，平常應該多讓血循保持溫暖暢通，如用溫水洗頭、經期前後減少冰品或寒性水果、適度運動舒緩壓力等，就是最佳調理策略。平時可以多攝取含鐵高的低脂紅肉、深綠色蔬菜，及抗發炎Omega-3脂肪酸的鮭魚、鮪魚等，避免過多的咖啡、茶類、高糖、高鹽、油炸品，長期維持這樣的生活及飲食習慣，即可養成不易經痛的體質。

另外，除了經痛，很多女性在經期會有水腫困擾，李和蓁醫師解釋，在排卵後到行經期，雌激素下降，黃體素上升，身體會漸漸浮腫，水分滯留體內，同時脂肪代謝遲緩，體重容易增加1～2公斤，若想要緩解水腫，這段時期應減少鹽分糖分攝取、增加飲水量，每天可用溫水泡腳15分鐘，睡前抬腿15分鐘，這些都能舒緩水腫的程度，若還是改善不佳，仍可尋求合格中醫的幫助。

儘管大多數女性都屬於原發性經痛，但仍不可不慎，建議從沒做過婦科檢查的女性朋友，仍要抽空做一次檢查，中醫常見改善經痛方式有內服中藥、針灸、薰臍等，不同的人會有不同適合的方式，除了經痛外，經期也常見伴隨乳房脹痛、水腫、頭痛、腰痠、皮膚過敏、腹瀉等，這都是體質的徵兆，建議給合格中醫師診斷，來全面改善經期造成的不適，調理後的身體還是需要好的生活習慣來維持，不僅僅為了改善經痛，也是為了養成健康身心靈。