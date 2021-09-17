大陸女星高圓圓外型清麗，氣質出塵，曾獲大陸網友票選為演藝圈最美女星的她，41歲身材保養得宜完全不像已有1個女兒的媽，今(17日)無預警在社群網站曝光她難得穿著大尺度性感禮服的辣照，誘人的背部曲線讓網友看了鼻血直流，羨慕趙又廷能娶到美嬌娘。

高圓圓與台灣男星趙又廷結婚7年，感情甜蜜，2019年更生下寶貝女兒Rhea，喜迎一家三口的幸福生活。堪稱事業愛情兩得意的高圓圓，今晚更在出席活動前，在社群網站PO出性感爆棚的多張美照。

高圓圓罕見性感打扮。(取自高圓圓微博)

只見照片中的高圓圓，罕見大尺度曬出好身材，不僅背部幾近全裸白皙肌膚超誘人，一轉身正面更是驚人，半倒在沙發上，胸前豐盈呼之欲出，讓網友看了全暴動，留言狂讚「我就說一句：高圓圓最美沒人反駁吧」、「太美了，女神怎麼身材保持這麼好」、「老婆，妳是在玩火」、「我永遠都無法原諒趙又廷」、「請妳給我多穿點」。

高圓圓半躺在沙發上，胸前呼之欲出。(取自高圓圓工作室)

高圓圓與趙又廷是演藝圈知名的銀色夫妻，結婚7年就沒有七年之癢，早前高圓圓受訪更大方表示在她人生的排序中，把老公趙又廷擺在第一位，還透露2歲女兒長相很像老公很可愛，宛如神仙眷侶的愛情令人羨慕。