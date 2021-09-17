台北一名40 歲已婚彭姓男子，平時就有吃檳榔的習慣，某次在新北市中和區買檳榔時，被檳榔西施小玲（化名）的美貌深深吸引，自此不顧已婚身份，對小玲展開瘋狂追求，熟識後多次對小玲提出「跟我來一次」要求，小玲不堪彭男長期騷擾，某日敷衍回了一句「好啦！」，不料彭男當真，對小玲硬上性侵得逞，小玲不甘受辱，怒將彭男一狀告上法院。

據了解， 長得美麗動人的小玲，是大陸籍外配，事發時在新北市中和區一間檳榔攤賣檳榔，某次彭男光顧後，因為2人年紀相仿、又談得來，開始對她展開追求，彭男某次聊天中得知小玲的丈夫遭通緝在跑路，人已不知去向，便開始每天獻殷勤接送小玲上下班，送早餐，想與小玲有進一步的關係。

一段時間下來，小玲漸將彭男當朋友，還要求彭男幫她辦理在台居留證，彭男雖承諾協助，卻要求小玲「跟我來一次」才願意幫忙，小玲當下便敷衍回答「好啦」，沒想到彭男當真，馬上與妻子離婚。

今年5月，莊男拿出早已準備好的備份鑰匙，準備到小玲住處對她硬上，但小玲堅持拒絕發生性關係，因彭男已獸性大發，便將小玲捆綁後施暴後，再威脅「反抗的話會殺妳」，最後性侵得逞，小玲不甘失身，崩潰對莊男提告性侵。

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