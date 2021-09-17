「野馬男」葉姓男子8月14日駕駛野馬跑車從南港飆速到苗栗，撞上21歲巫姓女騎士，巫姓女騎士送醫急救，27日凌晨狀況仍未好轉，搶救多日不治，財團法人犯罪被害人保護協會苗栗分會立即啟動關懷，除提供緊急資助金給家屬外，並啟動「一路相伴」服務，委任律師提供訴訟協助，爭取權益 。

「野馬男」葉男離譜行徑一樁接一樁，從嗆殺陳時中到台南違規駕駛遭逮，仍不改惡習，8月14日當天從南港飆速到苗栗，如抓狂般不正常行駛，隨意迴轉倒車。當天清晨5點多，在苗栗縣1處路口闖紅燈，高速撞上巫姓女騎士。葉男遭警方逮捕移送時，竟還搖下車窗對媒體比中指。

女騎士遭撞飛後緊急送醫，後轉往林口長庚醫院治療，病情相當不樂觀，搶救多日後仍不見好轉，不幸於27日凌晨過世。葉男因案已遭羈押。

犯保苗栗分會獲悉後，在竹南分局保護官協助下，於8月15日前往被害人巫女家中進行初步關懷訪視 瞭解家屬需求並告知相關權益事項，苗栗分會主委陳有昆親自前往被害人家中，傾聽家屬的心聲並致贈慰問金。

犯保協會表示，因被害人巫女家庭經濟並不優渥，事發突然又要面臨龐大的醫療支出，後續將提供緊急資助金 以緩解燃眉之急，在得知被害人不治消息後，苗栗分會致電關懷巫女父親的狀況，提供情緒支持。

分會主委陳有昆陳主委並偕同分會人員及志工一同前往靈堂捻香致意，並致贈緊急資助金，並依照家屬需求，啟動一路相伴服務，委任律師協助處理日後民刑事訴訟、偵查程序。