從命理角度來看，窗戶是房子的眼睛，也是連接內外的通道，對住宅風水自然也有著極大的影響。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，開窗若能看到水、廣場、植物，或是窗戶剛好面對東方，這樣的風水能將吉氣引入家門，催旺家中運勢。

▍1.開窗最喜見水

水可以為人們帶來財富與吉祥，門前有水通常被看作是理想的風水寶地。打開窗戶看到的就是水，代表居住者很有福氣，水為財，可為家中帶來滾滾財源，想要求財之人，最適合居住在這樣的地方，對提升財富運勢非常有幫助。

但要注意的是，這裡的水指的是活水，也就是在流動的清水，只有活水才能帶來生氣，引財入室。如果開窗見到的是臭水溝、乾涸的池塘，則大為不利，這些水是死水，很污濁，甚至已經散發出臭味，毫無生機，會形成煞氣，導致財運破敗。

▍2.開窗喜見東方

東方是太陽升起的地方，為人們帶來溫暖與光明，所以自古以來東方都是非常尊貴的方位，充滿了吉氣與貴氣，所以窗戶開在東邊是非常吉利的，每天清晨，太陽升起，透過窗戶照進來，驅散夜晚的陰氣，增強了室內的陽氣與朝氣，還能使吉瑞之氣從窗口進入室內，給家人帶來好運。

▍3.開窗喜見廣場

這裡所說的廣場，其實說的是一切開闊的地方，打開窗戶後，最好看到的是空曠之地，比如草坪、停車場等，窗前不能狹小，不要有任何遮擋。地勢開闊，會讓人覺得心胸也開闊了不少，精神壓力會小很多，另外地勢開闊看起來氣勢就比較充足，窗前無遮擋也有助於吉氣進入家中，讓家道興旺起來。

▍4.開窗喜見植物

綠植本身就是生氣與財氣的象徵，窗外有綠植，可將生氣引入宅內，催旺宅運，給整個家庭都帶來好運。但要注意，窗外的綠植不能將窗戶遮擋住，影響採光則會帶來反效果。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】