雲林縣水林鄉8月27日發生重大車禍，在水林鄉幼兒園任教的林姓女老師載3個兒子外出，卻在一處農路和一輛自小客車發生擦撞翻覆，造成2死2傷，就讀國二與國一的兒子因當場拋出車外傷重不治，唸小四的小兒子因開放性骨折，右前臂恐需截肢。財團法人犯罪被害人保護協會已啟動關懷，提供家屬協助及心理輔導。

據了解，林女丈夫原來是台塑六輕外包廠商員工，去年睡夢中猝死，林女靠著2.8萬元月薪，獨自養育3名幼子與70多歲婆婆，沒想到不到1年又發生這起悲劇。

據悉，林女8月27日早上開休旅車載3個小孩出門，行經水林鄉慈惠堂附近農路時，疑似與自小客車發生碰撞，林女的車輛當場失控翻車，車內3個兒子1人飛出車外，1人受困、1個開放性骨折、媽媽輕傷。

消防隊獲報到場，林女的拋出車外的就讀國二與國一2名兒子，經送往北港媽祖醫院仍宣告不治，林女與么子送往嘉義長庚醫院救治。院方表示，9歲的劉小弟右前臂需要截肢，林女的臉部與頭部受撞擊有撕裂傷，2人生命徵象穩定。

犯保協會表示，雲林分會經保護官通報獲悉後，立即成立即時關懷慰問小組，除與水林鄉整合資源擴大服務，並告知被害人相關權益事項及提供後續心理輔導、法律協助。