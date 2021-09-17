台北一名女高中生小雯（化名）有恐男症，接受精神科治療遲遲不見狀況改善，在醫生問診下，小雯才吐露，國小時幾乎每日都被安親班張姓男老師摸胸與強吻。台北地院審結，依利用權勢猥褻等罪判刑，應執行1年10月，得易科罰金，緩刑3年。

判決書指出，張姓男子為北市大安區某間安親班負責人，卻於2009年至2013年間，在每周一至五輔導當時才就讀國小的小雯功課時，藉著職務之便，經常性的撫摸小雯的全身上下，又或是強吻其嘴巴。

小雯因害怕被老師討厭，也擔心說出實情會影響到師母與補習班，多年來始終僅將秘密深藏在心，沒能說出口，致其只要看見男性就會出現畏懼、煩惱的情緒，精神狀態也十分萎靡。

小雯因此接受精神科的治療，而2019年間醫生認為靠藥物並無法改善、緩解小雯病症，便在突破小雯的心房後，得知了其幼時遭侵犯的實情，並鼓勵小雯前往警局提告，才能根本將精神疾病解決。

張男起初並不承認，辯稱僅有偶爾拍拍小雯的肩膀，經檢方起訴後，張男在審理期間改口認罪，法官酌情後，依利用權勢猥褻等罪，應執行1年10月徒刑，得易科罰金，緩刑3年，並須提供160小時之義務勞役。可上訴。

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