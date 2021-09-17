今天（9月17日）下午，第3屆「七彩雲南·相約台灣」文化交流主題日活動暨「兩岸一家親·七彩雲相思」中秋茶話會聯誼活動在雲南昆明和台灣台北舉辦，雲台兩地民眾通過視頻連線的方式共同歡度中秋佳節。活動由雲南省海峽兩岸交流促進會、雲南省台灣同胞聯誼會和台北雲南同鄉會合辦，兩地活動現場共約200人參加。

在昆明主會場出席活動的領導及嘉賓有：雲南省委常委、省委統戰部部長楊亞林，省人大常委會副主任李培，省政府副省長崔茂虎，省政協副主席董華；省委辦公廳、省委統戰部、省委台辦，省人大外事與華僑委員會，省政府辦公廳、省教育廳、省文化和旅遊廳，省政協港澳台僑和外事委員會，雲南中華職業教育社，民革雲南省委，台盟雲南省委、省台聯，雲南大學、昆明醫科大學、雲南中醫藥大學，雲南民族村、雲南弘益大學堂、昆明九九藝術空間等單位領導以及各州市委台辦負責人，昆明台協會及在滇台商台企台胞台屬台生代表等110餘人。

在台北分會場出席活動的政要及嘉賓有：立法委員孔文吉、台北雲南同鄉會理事長黎順發，以及台灣地區政商代表、雲南同鄉代表、雲南陸配代表、台灣青年代表等70餘人。

中國國民黨前主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱在視頻致辭中說，此前舉辦了兩屆「七彩雲南·相約台灣」文化交流活動，「今天活動的復辦，代表兩岸的民間交流仍然有極大的動力，疫情只是短暫的阻隔和干擾。民心所向，才是堅定不可逆的偉大力量。只要大家的心還在一起，兩岸一家親就是誰也沒法磨滅及否定的現代進行時。」

此外，第3屆「七彩雲南·相約台灣」文化交流活動，今年在中秋節期間舉辦，重點圍繞打造世界一流「三張牌」推介綠能雲南、美食雲南、康養雲南舉辦系列活動，同時開闢「台胞在雲南」專題欄目，介紹在滇台胞在雲南創業生活故事等，旨在加強雲台文化交流與合作。