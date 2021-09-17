市府今年與麗寶建設合作提供豪宅，作為台中購物節壓軸大獎（社區示意圖／翻攝建案FB粉專）

台中市長盧秀燕表示，市府今年與麗寶建設合作提供豪宅，作為台中購物節壓軸大獎。（盧金足攝）

台中購物節今年頭獎千萬豪宅，市府與麗寶建設合作提供「微笑之心」建案，作為購物節壓軸大獎，2房含停車位總價值上看千萬，預計12月底前抽出幸運兒，民眾消費滿500，就有機會當豪宅主人。

市長盧秀燕表示，台中購物節邁入第三屆，將在國慶連假登場，活動持續2個月，從10月10日至12月9日止，送現金還有豪宅大獎，有信心消費登錄金額會突破百億元。

經發局表示，今年市府與麗寶建設合作提供「微笑之心」豪宅作為購物節壓軸大獎，2房含車位總價值上看千萬，12月底前抽出幸運兒。

台中購物節自2019年開始，已連續舉辦兩屆，第三屆即將在10月10日登場，為期兩個月，每天抽出1000組5000元現金，周周抽10組10萬元現金，每月再抽出1組百萬現金。

市府說，除了麗寶集團再次贊助精緻好宅做為活動首獎，在地企業廠商也紛紛響應活動宣傳，加入購物節優惠店家行列，為店家爭取振興券千億商機鋪路。

經發局長張峯源指出，去年購物節創造經濟效益近51％發生於台中在地，今年隨著中央發放千億振興券的利多，加上台中購物節結合台中振興方案的吸引力，市府有信心登錄金額突破百億元，預計創造至少175億元以上的經濟產值，帶動全市產業與店家復甦。