河野太郎表示，敵方基地攻擊能力已是「昭和時期的概念」，強調應聚焦如何加強美日同盟的嚇阻能力。圖為自衛隊試射88式陸基反艦飛彈。（圖／陸上自衛隊臉書）

在多家民調中支持率佔據榜首、被認為有望接任下一任日本首相的行政改革大臣河野太郎17日表示，為降低彈道飛彈威脅，日本應擁有攻擊敵方基地能力的想法，已經是「昭和時期的概念了」，強調目前最要緊的問題，是如何加強美日同盟的嚇阻能力。

在17日以Zoom軟體召開的線上記者會中，有記者問道，同樣參選自民黨總裁（黨主席）的高市早苗曾在電視節目中表示，在中國大陸對日本發動飛彈攻擊前，可以用電磁脈衝（EMP）攻擊將其基地無力化；但要達成此目標，日本須擁有在中國大陸上空引發核爆的能力，詢問河野太郎對此言論的看法。

河野太郎聽完先苦笑了一下，稱所謂的「敵方基地攻擊能力」，恐怕已經是昭和時期（1926年至1989年）的概念了；在討論是否使用電磁脈衝攻擊之前，應該先關注如何加強美日同盟的嚇阻能力。而針對中日關係，河野太郎則認為須同時準備因應最好和最壞的狀況，應避免進行過於武斷的討論。

先前已表態支持河野太郎的自民黨重量級人物石破茂，15日則痛批先不論電磁脈衝攻擊的效果，要是日本追求獲得核武能力，根本就是要讓該國長期支持的《禁止核子擴散條約》（NPT）體系崩潰。

另一位首相競爭者岸田文雄，先前則稱敵方基地攻擊能力是值得考慮的選項，但並未提到將以何種手段達成。日本防衛省2018年曾啟動以傳統炸藥達成電磁脈衝效果的研究，不過由於零件供應出現問題，計畫已於2020年中止，但不排除未來可能重新啟動。