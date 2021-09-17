今晚至明宜蘭、台南地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意有雷擊及強陣風。(氣象局提供)

中秋節連假，受到太平洋高壓西伸到台灣上空影響，各地天氣晴朗炎熱。(氣象局提供)

明天開始（18日至21日）就是中秋節連假，受到太平洋高壓西伸到台灣上空影響，各地天氣晴朗炎熱，中央氣象局指出，連假期間各地多為晴到多雲，降雨以山區局部雷陣雨發展為主。類似的天氣將持續到中秋節當天（21日），受到東南方水氣影響，局部地區會出現陣雨，午後雷雨區也稍擴大。

氣象局表示，明（18）清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，3縣市發布大雨特報。(氣象局提供)

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局表示，明（18）清晨至上午西半部地區有零星短暫陣雨，發布3縣市大雨特報，今晚至明宜蘭、台南地區及嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意有雷擊及強陣風。明白天各地多雲到晴，中午過後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。各地高溫可以來到31-35度，紫外線偏強，外出注意防曬。

明（18日）中午過後西半部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。（氣象局提供）

「天氣風險Weather Risk」氣象主播簡瑋靚指出，未來天氣受到太平洋高壓主導，是秋老虎的天氣型態。隨著高壓增強，西伸壟罩著台灣上空，各地氣溫升高、晴朗穩定，午後雷陣雨區範圍縮小，以山區往週遭擴散為主，各地差異不大。直到下週二（21日），北方鋒面雲系接近，大氣稍不穩定，午後雨區會再度擴大。

氣象局預報指出，下週日至下週五（19日至24日）太平洋高壓偏強，各地天氣多為晴到多雲，午後雷陣雨範圍以山區及中南部近山區的平地為主；下週二起至下週五，南方有些許水氣順著風向移進陸地，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨。

中秋連假氣象全攻略！戴立綱曝各地降雨機率。（中時新聞網）

氣象主播戴立綱分享，各地中秋節連假天氣都不錯，東半部地區可以欣賞到完整的月亮從海平面上升起，西半部則要注意山區易有陣雨，可能要等雲系消散之後才能賞月；但基本上，中秋節當天各地都能看到又大又圓、皎潔的月亮。