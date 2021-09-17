嘉義一名女子日前買了一支高價iphone手機，結果騎著機車跑到南門派出所報案，說她的手機遺失，用尋找功能定位手機，發現訊號不斷移動，擔心有人撿到侵占不還，才會到派出所請求警方協助尋找，員警當下就頂著豔陽協尋近30分鐘，最後順利在女子的機車排氣管與防燙罩間的縫隙找到，原來是她自己不小心滑落掉下來，卡在排氣管上機車，而且沒有受損，女子找回手機後，向警方道謝後開心離去。

女子到派出所請警員協尋遺失的iphone手機，結果發現手機從她口袋裡滑出來，卡在機車的排氣管上。

據了解，女子發現剛買的iphone手機遺失，就急著騎機車到派出所說要找手機，開啟尋找功能發現訊號不斷移動到南門圓環來，4、5名員警紛紛在派出所四周尋找，就連門前的草叢也不放過，甚至還拿來工具翻找，還讓女失主撥打號碼，結果一名員警走到女子的機車旁，發現斷斷續續的訊號，再請她撥打一次，果然聽到微小的聲音，靠近一看，一眼就看到手機卡在排氣管跟防燙蓋的中間，不僅沒有掉下來，還完全沒有受損。

員警們這次共花了近30分鐘，在派出所周遭幫女子尋找iphone手機，後來發現，這支手機是從女子的口袋掉出來的，還好是卡在排氣管與防燙罩的縫隙中，才能順利找回。