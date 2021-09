美國財政部宣布因為伊朗問題,制裁7間在香港註冊的公司。

這些公司包括大名額有限公司(Damineh Optic Ltd)、披思埃香港有限公司(PCA Xiang Gang Ltd)、Black Drop Intl Co Ltd、China 49 Group Co、Taiwan Be Charm Trading Co Ltd、. Victory Somo Group HK Ltd、Yummy Be Charm

Trading HK Ltd等。它們被指控與一名伊朗公民哈希米(Hashemi Seyed Morteza Minaye)有關,而哈希米與伊朗革命衛隊有關。

此外,美國制裁的2名中國公民Song Jing與顏素炫,也被指與哈希米有關。