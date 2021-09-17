身懷二胎的女星陳意涵（大發），昨日在社群網站PO出素顏照，開心與粉絲們分享她短髮新造型的喜悅，未料照片中她明顯消瘦的臉蛋與凸眼模樣就引發網友關心，忍不住擔心起女神的身體健康。對於被指暴瘦凸眼，個性古靈精怪的陳意涵也不甘示弱，稍早以限時動態再次秀出無加工的素顏模樣，搞笑反擊網友評論。

現年38歲的陳意涵因為演出電視劇《痞子英雄》走紅，據悉第二胎預產期在11月的她，其實體重並未因懷孕而增加或減少，極可能是因為拍照角度才產生暴瘦誤會，身高163公分的她現在體重跟產前一樣是48公斤。

陳意涵今日再秀素顏，搞笑反擊網友評論。(取自陳意涵IG)

對於被說是凸眼暴瘦，陳意涵本人稍早就在社群網站限時動態秀出她擠眉弄眼的素顏影片，搞笑反擊網友評論，「眼睛很凸嗎～臭網友」。

陳意涵自從當媽後，經常在社群網站分享幸福日常，今年7月還開心PO出與老公許富翔、兒子小初一家三口戲水照，自豪寫下：「目前還找不到比生小孩更有成就感的事了～小初表示：『當哥哥，沒問題』。」一家人滿懷期待迎接新成員的到來。