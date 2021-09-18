美國聯邦眾議院議長裴洛西今天表示，下屆總統大選美國前總統川普可能再度出馬，若果真如此，他將成為美國史上首位兩度敗選的輸家。

路透社報導，民主黨籍的裴洛西（Nancy Pelosi）造訪英格蘭，出席七大工業國集團（G7）國會領袖論壇，期間她被問到，回顧曾在2019年底與2021年初對川普啟動的彈劾程序。

逮到抨擊政敵的良機，她聲稱：「我從來不提他。」川普仍是目前共和黨內最有權力的政治人物。

裴洛西沒有指名道姓川普，但說：「我三不五時會稱他『那個叫什麼名來著』，若他還想再選，他將是首個被彈劾兩次，並且敗選兩次的總統。」

此外，她出席倫敦智庫皇家國際事務研究所（The Royal Institute of International Affairs）舉辦的活動時談到美中關係。她說，美國必須指出與中國意見分歧，但是基於中國的規模，以及諸如氣候變遷等相關議題，美國也得審慎應付這個國家。

對於英國與北愛蘭的關係，裴洛西則說，若北愛爾蘭的和平協議瓦解，那麼英國脫歐後與美國簽訂的貿易協議也將不復存。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1100917