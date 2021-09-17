據路透社/易普索（Reuters/Ipsos）最新民調，由於似乎越來越多的美國民眾不滿總統拜登（Joe Biden）因應疫情，他的支持度創下任內新低。

路透社報導，這份在15至16日所做的全美民調發現，44%受訪的成年人支持拜登就任的表現，但是50%不支持，其餘則是不確定。

自8月中以來，由於美國支持的阿富汗政府瓦解，加上全美與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情有關的死亡病例驟增，拜登的支持度逐漸遞減。

為了遏止最早在印度發現的病毒變異株Delta蔓延擴散，拜登最近下令戴口罩與打疫苗雖獲得大多數美國民眾支持，但是若干共和黨人批評，他們認為白宮的反應過度。

這份在本週公布的民調顯示，支持拜登因應疫情的美國民眾首次低於50%，大約48%支持拜登的防疫政策，不支持則是46%。

路透社/易普索以英語向全美所做的線上民調，總共取得1005名成年人的回應，其中民主黨442人，共和黨360人，衡量精確度的指標信賴區間（credibility interval）為4個百分點。