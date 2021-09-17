大陸選秀綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》從籌拍到開播，話題不斷，33位男星使出渾身解數為了呈現完美舞台，讓一些男星再創演藝事業巔峰；香港資深男星張晉原本令大家最有印象的，就是「蔡少芬的老公」，但47歲的他其實曾是國家級運動員，還拿過金像獎最佳男配角，沒有大紅甚至被說是「軟飯男」，近日在《哥哥》中勁歌熱舞和超正向態度，終於讓他像寶藏一樣發光。

陸綜《披荊斬棘的哥哥》熱播中，收視亮眼又有高討論度，港星張晉在節目中當起隊長，帶領隊員一次次成功演出，也讓觀眾發現原來他不只會演戲或功夫，唱歌跳舞也都滿不錯的；張晉一身正氣的外型，和節目中偶爾神來一筆的幽默，讓他在個人喜愛度也都是名列前茅，更被網友譽為是「寶藏哥哥」之一。

張晉原本令大家最有印象的，就是「蔡少芬的老公」。(圖/ 摘自張晉微博)

其實47歲的張晉從9歲習武、11歲加入四川武術隊，長大後還當上國家精英集運動員，在陳式太極拳、太極劍、槍術、劍術、八卦掌、醉劍等等都有獲獎經歷；退役後到導演袁和平的「袁家班」擔任替身和武術指導，2000年才開始走向幕前，2014年更以王家衛執導電影《一代宗師》中的馬三，奪下香港金像獎最佳男配角，演技受到肯定。

不過，2008年張晉和港姐出身的女演員蔡少芬結婚後，雖然他自己在戲劇上也有好表現，但蔡少芬曾是無線電視2000年代的四大花旦之一，在香港知名度超高，讓張晉結婚13年，一直被叫「蔡少芬的老公」；如今終於在《披荊斬棘的哥哥》中，透過實力和精彩表現證明自己不是「軟飯男」，迎來事業新一波巔峰，變成許多觀眾心中的寶藏哥哥。