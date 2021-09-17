壯闊台灣聯盟發起人吳怡農今與前參謀總長李喜明上將，出席中研院社會學研究所舉辦的「亞太地區的軍事和平民社會」國際學術工作坊，吳怡農表示，政府應該增設「民防替代役」，讓民眾有機會參與有意義的社區防衛訓練，這是邁向全民防衛的第一步。

他表示，國防不只是軍人的責任。內政部若願意嘗試，為目前尚未服役的3千位替代役男，設計一個「民防替代役」選項，台灣或許能踏出第一步，把社會與國防連結起來，讓公民成為軍隊的後盾。

李喜明在專題演講中建議改革後備部隊指出，台灣無法阻止中國侵台的野心，但應該用社會的力量、也就是「全民防衛」，讓中共解放軍無法佔據台灣，而形成對中共的「拒止式嚇阻」。

他說，國防的投資應該是為了避免戰爭，但如果台灣社會沒有防衛組織，對中共毫無嚇阻力。政府應該提出好的、可行的制度，讓一般民眾跟海巡、消防一起積極參與後備的訓練，讓有意願的民眾有機會即時參與國土防衛。

吳怡農指出，2000年開始實施的替代役，常常被視為讓更多人免役的機制。他曾和一名選擇消防替代役的同學交流的經驗：鄭同學在10個月的役期中，在花蓮出勤140趟救護、10趟火警的任務。選擇消防役，因為想參與「有意義的公共服務」。鄭同學在乎社會、也不怕辛苦，但選擇不當兵，因為不想浪費時間。

吳怡農表示，「當兵浪費時間」是長期以來最常被抱怨的兵役問題，卻遲遲沒有改善。換個方向思考，是否可以建立一個符合社會期待的「民防替代役」，從民間開始提升全民面對危機的應變能力？由警消等單位共同訓練「民防役」的救災、救護、防衛能力，讓台灣社會多一份防衛力量。

中研院的中國效應小組長期研究中國對台灣社會的影響，2019年的調查發現，在兩岸議題當中，重視國家安全甚於經濟利益的人高達58％，反觀比較重視經濟利益者則只有31％，這是七年以來趨勢的首次反轉。

吳怡農團隊委託執行的台北市民調顯示，市民對於台灣的國防能力沒有共識。64％的泛綠支持者認為目前的軍隊有能力防衛台灣；但10％的泛藍支持者及33％的中間選民這樣認為。民調也顯示跨越黨派、年齡、性別的共識，如果改善訓練，70％的民眾願意支持半年到一年的義務役。

吳怡農認為，台灣正在產生一個新的意識：民眾更加重視國家安全，雖然不確定目前的國防能力，但絕多數人、而且不分黨派都願意投入家園的維護。